В аэропорту Казани реконструируют международные терминалы 1 и 1А
В международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая планируют реконструировать терминалы 1 и 1А, чтобы увеличить пропускную способность международного сектора. Об этом сообщила пресс-служба раиса Татарстана.
Проект предусматривает три этапа работ. В первую очередь планируют увеличить количество пунктов пограничного контроля. Сейчас международный терминал способен обслуживать 480 пассажиров в час, для паспортного контроля предусмотрены 24 кабины.
По итогам года аэропорт рассчитывает обслужить более 2 млн пассажиров международных рейсов — на 17% больше, чем годом ранее.