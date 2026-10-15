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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Волга-Урал

В аэропорту Казани реконструируют международные терминалы 1 и 1А

В международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая планируют реконструировать терминалы 1 и 1А, чтобы увеличить пропускную способность международного сектора. Об этом сообщила пресс-служба раиса Татарстана.
Проект предусматривает три этапа работ. В первую очередь планируют увеличить количество пунктов пограничного контроля. Сейчас международный терминал способен обслуживать 480 пассажиров в час, для паспортного контроля предусмотрены 24 кабины.
По итогам года аэропорт рассчитывает обслужить более 2 млн пассажиров международных рейсов — на 17% больше, чем годом ранее.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Казани в тестовом режиме запустили терминал B.
Анна Кайдалова