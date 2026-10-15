В аэропорту Казани в тестовом режиме запустили терминал B
В международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая начал работу в тестовом режиме новый терминал B для внутренних рейсов. Об этом сообщила пресс-служба раиса Татарстана.
Терминал площадью более 38 тыс. кв. м рассчитан на обслуживание свыше 5,7 млн пассажиров в год. Его пропускная способность составляет 1,5 тыс. пассажиров в час. В здании оборудованы 32 стойки регистрации, девять линий предполетного досмотра и девять выходов на посадку, включая четыре телетрапа. Также предусмотрены автоматизированная система обработки багажа, два бизнес-зала и пространства для семей с детьми.
Действующий терминал внутренних линий рассчитан на 2,5 млн пассажиров в год, но фактически обслуживает около 5,4 млн.
Запуск нового терминала будет проходить поэтапно: количество рейсов станут постепенно увеличивать, а авиакомпании будут переходить в здание по очереди.