Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №191

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Волга-Урал

В аэропорту Казани в тестовом режиме запустили терминал B

В международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая начал работу в тестовом режиме новый терминал B для внутренних рейсов. Об этом сообщила пресс-служба раиса Татарстана.
В аэропорту Казани в тестовом режиме запустили терминал B
1/61/6

В аэропорту Казани в тестовом режиме запустили терминал B

Пресс-служба раиса Татарстана

В аэропорту Казани в тестовом режиме запустили терминал B
2/62/6

В аэропорту Казани в тестовом режиме запустили терминал B

Пресс-служба раиса Татарстана

В аэропорту Казани в тестовом режиме запустили терминал B
3/63/6

В аэропорту Казани в тестовом режиме запустили терминал B

Пресс-служба раиса Татарстана

В аэропорту Казани в тестовом режиме запустили терминал B
4/64/6

В аэропорту Казани в тестовом режиме запустили терминал B

Пресс-служба раиса Татарстана

В аэропорту Казани в тестовом режиме запустили терминал B
5/65/6

В аэропорту Казани в тестовом режиме запустили терминал B

Пресс-служба раиса Татарстана

В аэропорту Казани в тестовом режиме запустили терминал B
6/66/6

В аэропорту Казани в тестовом режиме запустили терминал B

Пресс-служба раиса Татарстана

Терминал площадью более 38 тыс. кв. м рассчитан на обслуживание свыше 5,7 млн пассажиров в год. Его пропускная способность составляет 1,5 тыс. пассажиров в час. В здании оборудованы 32 стойки регистрации, девять линий предполетного досмотра и девять выходов на посадку, включая четыре телетрапа. Также предусмотрены автоматизированная система обработки багажа, два бизнес-зала и пространства для семей с детьми.
Действующий терминал внутренних линий рассчитан на 2,5 млн пассажиров в год, но фактически обслуживает около 5,4 млн.
Запуск нового терминала будет проходить поэтапно: количество рейсов станут постепенно увеличивать, а авиакомпании будут переходить в здание по очереди.
Анна Кайдалова