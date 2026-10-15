В аэропорту Казани в тестовом режиме запустили терминал B

Терминал площадью более 38 тыс. кв. м рассчитан на обслуживание свыше 5,7 млн пассажиров в год. Его пропускная способность составляет 1,5 тыс. пассажиров в час. В здании оборудованы 32 стойки регистрации, девять линий предполетного досмотра и девять выходов на посадку, включая четыре телетрапа. Также предусмотрены автоматизированная система обработки багажа, два бизнес-зала и пространства для семей с детьми.