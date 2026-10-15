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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Северо-Запад

Концерт Navai в Петербурге перенесли после ареста рэпера в Казахстане

Выступление российского рэпера Navai (Наваи Бакирова), запланированное на 23 октября в петербургском клубе А2, перенесли на неопределенный срок после его ареста в Казахстане. Новую дату концерта объявят дополнительно, сообщается на сайте площадки.
Господина Бакирова задержали 13 октября на пограничном пункте «Кордай» при въезде в Казахстан из Киргизии. По данным департамента полиции Жамбылской области, при досмотре автомобиля обнаружили наркотическое вещество. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по подозрению в покушении на контрабанду наркотиков.
15 октября суд отправил музыканта под стражу на два месяца.
В Петербурге концерт должен был пройти 23 октября в 20:00. Продажа билетов на выступление также стала недоступна на сайтах площадки и билетных операторов.

Авторы

  • Карина Дроздецкая
    Карина Дроздецкая
    онлайн-редактор