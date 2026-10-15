Нижегородский экономический форум соберет около 100 участников из 27 стран мира
Около 100 участников из 27 стран приедут на первый Нижегородский экономический форум (НЭФ) 22 октября. Заявлены представители международных объединений БРИКС и ШОС, а также европейских государств. Всего на форум зарегистрировались 500 человек. Об этом на пресс-конференции сообщил зампред правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин.
В повестке НЭФ — вопросы международного сотрудничества в разных сферах. Центральным событием станет пленарное заседание с участием заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, на котором обсудят роль регионов в развитии международных связей и продвижении своих инициатив, рассказал Дмитрий Старостин. Среди направлений дальнейшей работы он назвал перезагрузку отношений с Южно-Африканской Республикой по разным направлениям экспорта.
Одной из ключевых станет сессия «Международная кооперация в рамках СНГ, БРИКС и ШОС: возможности для бизнеса». Ее участники обсудят производственную кооперацию, международные расчеты, логистику и выход российских предприятий на зарубежные рынки.
Отдельная сессия будет посвящена продвижению отечественных креативных индустрий за рубежом, в том числе народных художественных промыслов. Также участники форума обсудят подготовку кадров для внешнеэкономической деятельности и экспорт образовательных услуг. На сессии с участием представителей Росатома рассмотрят подготовку специалистов для высокотехнологичных отраслей — от школы до работы на предприятии.
Помимо участия в сессиях, зарубежные делегации посетят предприятия региона. В частности, для представителей Узбекистана запланировано знакомство с нижегородскими ИТ-разработками. По словам Дмитрия Старостина, этот сектор вносит значительный вклад в доходы бюджета области.
«Только в Арабских Эмиратах работает порядка 10 нижегородских ИТ-компаний, производящих самую разную продукцию. В рамках форума, например, делегация из Узбекистана посетит одну из наших компаний, которая создает образовательные платформы с помощью технологий искусственного интеллекта для обучения разным специальностям в других государствах», — рассказал господин Старостин «Ъ-Приволжье».
Еще одна важная сессия посвящена медицинскому туризму. На ней обсудят сотрудничество медицинских организаций, обмен врачами и возможности привлечения иностранных пациентов, в том числе для реабилитации после лечения онкологических заболеваний и операций на сердце.
На форуме компании смогут провести прямые переговоры с потенциальными зарубежными партнерами, обсудить поставки продукции и совместные проекты.