Нижегородский экономический форум соберет около 100 участников из 27 стран мира

Около 100 участников из 27 стран приедут на первый Нижегородский экономический форум (НЭФ) 22 октября. Заявлены представители международных объединений БРИКС и ШОС, а также европейских государств. Всего на форум зарегистрировались 500 человек. Об этом на пресс-конференции сообщил зампред правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин.