Екатерина Зимина из Ижевска победила на конкурсе красоты «Мисс и миссис ООН»
Мероприятие прошло в Нью-Дели
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Отельер из Удмуртии Екатерина Зимина получила титул «Первая вице-миссис ООН» в своей возрастной категории на международном конкурсе красоты «Ms. and Mrs. United Nations 2026». Мероприятие проходило в Нью-Дели (Индия) с 5 по 10 октября.
Среди участниц были победительницы национальных отборов из Индонезии, Сингапура, Казахстана, Непала, Индии, России и других стран. Прежде чем попасть в финал, Екатерина Зимина одержала победу в конкурсах «Миссис Удмуртия» и «Миссис Россия Мира — 2026» (оригинальное название).
В финале она представила традиционное удмуртское украшение — монисто. «Для меня было большой честью представлять Удмуртию, и я признательна жюри за столь высокую оценку. Благодарна за опыт и возможность представлять родной край»,— рассказала госпожа Зимина «Ъ-Удмуртия».
Екатерине Зиминой 41 год. Она руководит этнокомплексом «Бобровая долина» в Ижевске, возглавляет комитет по туризму и гостеприимству Торгово-промышленной палаты Удмуртии и является региональным представителем Российского союза туриндустрии.