Екатерина Зимина из Ижевска победила на конкурсе красоты «Мисс и миссис ООН»

Среди участниц были победительницы национальных отборов из Индонезии, Сингапура, Казахстана, Непала, Индии, России и других стран. Прежде чем попасть в финал, Екатерина Зимина одержала победу в конкурсах «Миссис Удмуртия» и «Миссис Россия Мира — 2026» (оригинальное название).