Жителя Краснодара осудили за покупки с чужих аккаунтов через вредоносную программу

С августа 2023 года по июнь 2025 года Ковтун через эту программу удаленно подключался к компьютерам пользователей. Он заходил в их аккаунты на интернет-площадках, покупал товары за чужой счет, а затем перепродавал покупки или оставлял себе. Доход он делил с соучастником.