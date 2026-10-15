Жителя Краснодара осудили за покупки с чужих аккаунтов через вредоносную программу
Советский районный суд Краснодара вынес приговор Михаилу Ковтуну. Его признали виновным по ч. 2 ст. 273 УК РФ (использование вредоносной компьютерной программы для несанкционированного доступа к информации, совершенное из корыстной заинтересованности группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Как установил суд, в 2023 году Ковтун нашел в интернете соучастника, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и договорился с ним использовать вредоносную программу для доступа к чужим компьютерам и получения материальной выгоды. Соучастник установил программу на виртуальном сервере, обеспечил ее распространение и открыл Ковтуну доступ к зараженным устройствам.
С августа 2023 года по июнь 2025 года Ковтун через эту программу удаленно подключался к компьютерам пользователей. Он заходил в их аккаунты на интернет-площадках, покупал товары за чужой счет, а затем перепродавал покупки или оставлял себе. Доход он делил с соучастником.
Экспертиза подтвердила, что программа позволяла скрывать вредоносную активность от средств защиты, получать удаленный доступ к устройствам и копировать конфиденциальную информацию.
Противоправную деятельность Ковтуна выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В суде он полностью признал вину и раскаялся. Суд назначил ему 2 года ограничения свободы и на 2 года 6 месяцев лишил права заниматься деятельностью, связанной с созданием и распространением компьютерных программ. Приговор в законную силу не вступил.