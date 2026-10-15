Объем трансфертов Республики Карелия увеличился на 12,6%

А именно, на обеспечение госгарантий на общедоступное и бесплатное дошкольное, начальное, основное, среднее общее и дополнительное образование детей в муниципальных организациях направлено 9,423 млрд рублей. На выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных организациях потрачено 167,1 млн рублей. На соцподдержку и соцобслуживание обучающихся с ОВЗ было выделено 100,1 млн рублей. 198,4 млн рублей направили на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. И на расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений было выделено 42,4 млн рублей. А также на иные переданные полномочия было потрачено около 82,3 млн рублей.