Объем трансфертов Республики Карелия увеличился на 12,6%
По итогам девяти месяцев 2026 года муниципальные образования Республики Карелия получили из регионального бюджета около 15, 448 млрд рублей, что на 1,8 млрд больше, чем за аналогичный период 2025 года.
По данным министерства финансов Республики Карелия власти направили муниципалитетам 1,161 млрд рублей в виде нецелевых дотаций – в том числе 961,0 млн рублей на выравнивание бюджетной обеспеченности районов и 200,0 млн рублей – на поддержку сбалансированности местных бюджетов.
Целевые межбюджетные трансферты: субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты, составили 14,287 млрд рублей. Из них 10,013 млрд рублей субвенции по различным направлениям расходов.
А именно, на обеспечение госгарантий на общедоступное и бесплатное дошкольное, начальное, основное, среднее общее и дополнительное образование детей в муниципальных организациях направлено 9,423 млрд рублей. На выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных организациях потрачено 167,1 млн рублей. На соцподдержку и соцобслуживание обучающихся с ОВЗ было выделено 100,1 млн рублей. 198,4 млн рублей направили на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. И на расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений было выделено 42,4 млн рублей. А также на иные переданные полномочия было потрачено около 82,3 млн рублей.
На субсидии и иные межбюджетные трансферты направлено около 4,274 млрд рублей, что на 11,6% больше, чем годом ранее.
Из финансов, выделенных на субсидии и иные межбюджетные трансферты, на ремонт и содержание местных дорог направлено около 488,7 млн рублей, на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – около 487,8 млн рублей. 467,9 млн рублей было направлено на модернизацию школьных систем образования и 193 млн рублей на организацию бесплатного горячего питания обучающихся. Также 333,3 млн рублей – на обеспечение комплексного развития сельских территорий. Остальные денежные средства, по данным минестерства финансов Республики Карелия, были направлены на иные расходы.