Поля и деревья в Новгородской области затянуло паутиной из-за расселения молодых пауков
В Новгородской области зафиксировали массовое появление паутины: пригородные поселки, поля и деревья покрылись тонкими паучьими нитями. Особенно заметна паутина по утрам. Например, в деревне Шолохово она затянула практически всю растительность. Ученые Новгородского государственного университета объяснили это явление традиционным осенним лётом пауков и призвали жителей не беспокоиться, рассказали «Ъ Северо-Запад» в Новгородском государственном университете.
Массовые скопления паутины в сентябре и октябре связаны с естественным расселением молодых пауков. Подрастающие особи покидают места своего появления на свет, чтобы избежать конкуренции за пищу со взрослыми сородичами.
Как пояснила доцент кафедры биологии и биоинформатики НовГУ Марина Коновалова, из-за небольших размеров паучата не могут преодолевать большие расстояния пешком. Вместо этого они используют паутину как своеобразный парус, позволяющий перемещаться с восходящими потоками воздуха.
«Перемещение на расстояния в несколько километров становится возможным благодаря удачному стечению обстоятельств: теплому лету, сухой солнечной погоде и умеренному ветру. Сам полет — удивительное явление: подняться вверх невесомому „летчику“ помогают не только воздушные массы, но и электростатические силы», — отметила Марина Коновалова.
Биологи также подчеркнули, что заметность паутины усилилась из-за осенних погодных условий. Массовое появление нитей не свидетельствует об аномальном размножении пауков или возникновении мутаций, а является частью естественного жизненного цикла этих животных.