Поля и деревья в Новгородской области затянуло паутиной из-за расселения молодых пауков

В Новгородской области зафиксировали массовое появление паутины: пригородные поселки, поля и деревья покрылись тонкими паучьими нитями. Особенно заметна паутина по утрам. Например, в деревне Шолохово она затянула практически всю растительность. Ученые Новгородского государственного университета объяснили это явление традиционным осенним лётом пауков и призвали жителей не беспокоиться, рассказали «Ъ Северо-Запад» в Новгородском государственном университете.