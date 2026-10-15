На ремонт дороги к «Р-Фарм» в Ярославле выделят более 73 млн руб.

Согласно опубликованным сведениям о закупке, проект предусматривает срезку до 10 см верхнего слоя асфальтового покрытия на площади 6,65 тыс. кв. м, разработку грунта и установку шести дорожных знаков. На непредвиденные работы и затраты предусмотрен резерв в размере 3% от сметной стоимости.