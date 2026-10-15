На ремонт дороги к «Р-Фарм» в Ярославле выделят более 73 млн руб.
В Ярославле ищут подрядчика для капитального ремонта улицы 1-й Технологической со съездом к предприятию «Р-Фарм». Начальная цена контракта составляет 73,36 млн руб., срок выполнения работ — 370 календарных дней. Итоги конкурса планируется подвести 20 октября, следует из документации закупки.
Заказчиком выступает муниципальное казенное учреждение «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля. Заявки на участие в электронном конкурсе принимались до 15 октября.
Согласно опубликованным сведениям о закупке, проект предусматривает срезку до 10 см верхнего слоя асфальтового покрытия на площади 6,65 тыс. кв. м, разработку грунта и установку шести дорожных знаков. На непредвиденные работы и затраты предусмотрен резерв в размере 3% от сметной стоимости.