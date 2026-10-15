Более 1,29 млрд человек перевез общественный транспорт в Санкт-Петербурге
За 9 месяцев 2026 года общественный транспорт Санкт-Петербурга перевез свыше 1,29 млрд пассажиров, что на 22 млн превышает показатель за аналогичный период 2025 года. Прирост в эксплуатации наземного электротранспорта составил 10,3% к уровню прошлого года, сообщили в городском комитете по транспорту.
Автобусы перевезли 554,9 млн пассажиров, или 42,8%. Среди них — ГУП «Пассажиравтотранс» и негосударственные перевозчики. Пассажиры трамваев и троллейбусов составили 17,6%, или 228,4 млн человек. 513,2 млн пассажиров, или 39,6%, перевез петербургский метрополитен.