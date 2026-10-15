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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Северо-Запад

В Петербурге разработали проект продолжения коричневой линии метро до Полюстровского проспекта

В Санкт-Петербурге разработали проект планировки территории для продолжения Красносельско-Калининской, или коричневой, линии метро. Новый участок протяженностью 6,7 км должен соединить станции «Каретная» и «Полюстровский проспект». Проект соответствующего постановления опубликован 15 октября.
Согласно документу, пропускная способность участка составит 40 пар поездов в час.
Первый участок шестой линии метро — от «Юго-Западной» до «Путиловской» — запустили в конце 2025 года. Сейчас продолжается строительство следующего отрезка, который пройдет от «Путиловской» через «Броневую» и «Заставскую» до «Каретной».
Запуск второго участка Красносельско-Калининской линии запланирован на 2030 год.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор