В Петербурге разработали проект продолжения коричневой линии метро до Полюстровского проспекта
В Санкт-Петербурге разработали проект планировки территории для продолжения Красносельско-Калининской, или коричневой, линии метро. Новый участок протяженностью 6,7 км должен соединить станции «Каретная» и «Полюстровский проспект». Проект соответствующего постановления опубликован 15 октября.
Согласно документу, пропускная способность участка составит 40 пар поездов в час.
Первый участок шестой линии метро — от «Юго-Западной» до «Путиловской» — запустили в конце 2025 года. Сейчас продолжается строительство следующего отрезка, который пройдет от «Путиловской» через «Броневую» и «Заставскую» до «Каретной».
Запуск второго участка Красносельско-Калининской линии запланирован на 2030 год.