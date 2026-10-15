В Ярославской области выявили 450 нарушений миграционного законодательства
В Ярославской области по итогам оперативно-профилактической операции «Нелегал» выявили более 450 административных правонарушений в сфере миграции. Полицейские проверили более 850 иностранных граждан и возбудили 13 уголовных дел, сообщает УМВД России по Ярославской области.
В ходе операции сотрудники полиции совместно с региональным управлением ФСБ и Росгвардией проверили более 900 объектов. В их числе — стройки, предприятия общественного питания, торговые и промышленные базы, сельскохозяйственные предприятия, а также общежития, хостелы и квартиры.
Более 210 административных правонарушений касались порядка осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности, еще более 110 — правил въезда, выезда и пребывания в России.
По итогам мероприятий возбуждено три уголовных дела о фиктивной регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении (ст. 322.2 УК РФ) и десять — о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания (ст. 322.3 УК РФ).
В отношении 31 иностранного гражданина приняты решения о выдворении за пределы России. В УМВД сообщили, что работа по контролю за соблюдением миграционного законодательства в регионе продолжается.