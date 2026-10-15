В Ярославской области выявили 450 нарушений миграционного законодательства

По итогам мероприятий возбуждено три уголовных дела о фиктивной регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении (ст. 322.2 УК РФ) и десять — о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания (ст. 322.3 УК РФ).