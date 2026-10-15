Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР встретятся в Петербурге 21 октября
Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер Госсовета Китая Ли Цян проведут 21 октября в Петербурге 31-ю регулярную встречу глав правительств двух стран. Об этом сообщила пресс-служба российского кабинета министров.
На переговорах стороны обсудят развитие российско-китайского сотрудничества, в том числе в торговле, энергетике, промышленности и сельском хозяйстве. В повестку также войдут вопросы транспортной инфраструктуры, образования и культурно-гуманитарных связей.
По итогам встречи планируется подписать совместное коммюнике и ряд двусторонних документов.