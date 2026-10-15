Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №191

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Северо-Запад

Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР встретятся в Петербурге 21 октября

Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер Госсовета Китая Ли Цян проведут 21 октября в Петербурге 31-ю регулярную встречу глав правительств двух стран. Об этом сообщила пресс-служба российского кабинета министров.
На переговорах стороны обсудят развитие российско-китайского сотрудничества, в том числе в торговле, энергетике, промышленности и сельском хозяйстве. В повестку также войдут вопросы транспортной инфраструктуры, образования и культурно-гуманитарных связей.
По итогам встречи планируется подписать совместное коммюнике и ряд двусторонних документов.

Авторы

  • Карина Дроздецкая
    Карина Дроздецкая
    онлайн-редактор