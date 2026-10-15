В Екатеринбурге отопление подали во все жилые дома и соцобъекты
В Екатеринбурге отопление запустили во всех многоквартирных домах и объектах социальной сферы. Несмотря на завершение основного этапа запуска отопления, в отдельных зданиях подача тепла может временно отсутствовать из-за повреждений на сетях, предупредили в городской администрации.
Запуск тепла обсудили на заседании городской комиссии, которое провел заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко. Он поручил теплоснабжающим организациям оперативно реагировать на обращения жителей и устранять неисправности в нормативные сроки. При отсутствии отопления жителям рекомендуют обращаться в управляющую организацию или ТСЖ. Также сообщить о проблеме можно в Единую дежурно-диспетчерскую службу города.
Отопительный сезон в городе начался 15 сентября. В первую очередь тепло начали подавать в больницы, школы, детские сады и другие социальные учреждения. Затем отопление стали включать в жилых домах.