Жителя Аргаяшского округа собираются судить за изготовление и хранение оружия
Следственное отделение ОМВД России по Аргаяшскому району завершило расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Его обвиняют в незаконном изготовлении и хранении боеприпасов (ст. 222 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
По версии следствия, в 2013 году во время рыбалки на берегу реки Миасс у деревни Байгазина житель региона нашел на земле мешок, в котором находились металлическая банка с порохом, патроны, пыжи, дробь, капсюли и устройство для снаряжения патронов. Он решил оставить эти предметы у себя, а позже на том же месте обнаружил гладкоствольное двуствольное ружье и патроны к нему. В октябре 2024 года гражданин в домашних условиях изготовил девять патронов 12-го калибра.
В июле 2026 года во время операции полицейские приехали к жителю региона. Он добровольно сдал гладкоствольное ружье и 24 патрона 12-го калибра. Однако в сентябре 2026 года при новом обыске сотрудники правоохранительных органов нашли в дровянике оставшиеся боеприпасы, порох и устройство для их снаряжения, о которых южноуралец не сообщил ранее. Известно, что до этого гражданин уже привлекался к уголовной ответственности по той же статье. Он признал вину полностью. Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру Аргаяшского района для утверждения.