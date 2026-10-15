Жителя Аргаяшского округа собираются судить за изготовление и хранение оружия

По версии следствия, в 2013 году во время рыбалки на берегу реки Миасс у деревни Байгазина житель региона нашел на земле мешок, в котором находились металлическая банка с порохом, патроны, пыжи, дробь, капсюли и устройство для снаряжения патронов. Он решил оставить эти предметы у себя, а позже на том же месте обнаружил гладкоствольное двуствольное ружье и патроны к нему. В октябре 2024 года гражданин в домашних условиях изготовил девять патронов 12-го калибра.