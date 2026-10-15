В Ростовской области объем лимитов по новым кредитным картам снизился на 8,9%
В Ростовской области совокупный лимит по новым кредитным картам, выданным в сентябре 2026 года, составил 4,3 млрд руб. Это на 8,9% меньше показателя августа, когда объем достиг 4,7 млрд руб., следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
По объему лимитов регион занял восьмое место среди 30 субъектов РФ с наибольшими показателями. Лидером рейтинга стала Москва с результатом 15,9 млрд руб. Далее расположились Московская область (10,4 млрд руб.) и Санкт-Петербург (7,1 млрд руб.).
В целом по России объем лимитов по новым кредитным картам в сентябре сократился на 9,3% относительно августа — со 164,6 млрд до 149,2 млрд руб. Количество выданных карт за месяц уменьшилось на 3,8% и составило 1,42 млн против 1,48 млн месяцем ранее.
По оценке экспертов НБКИ, выдача кредитных карт по-прежнему остается на относительно низком уровне.