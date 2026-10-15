В Ростовской области объем лимитов по новым кредитным картам снизился на 8,9%

В целом по России объем лимитов по новым кредитным картам в сентябре сократился на 9,3% относительно августа — со 164,6 млрд до 149,2 млрд руб. Количество выданных карт за месяц уменьшилось на 3,8% и составило 1,42 млн против 1,48 млн месяцем ранее.