Екатерина Тархова назвала себя заложницей ситуации с убийством экс-мэра Самары
Она настаивает на том, что не хотела смерти дедушке и бабушке
Екатерина Тархова, обвиняемая в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи, считает себя заложницей ситуации с гибелью ее родственников. Об этом она сообщила на заседании в Самарском областном суде в четверг, 15 октября.
«Мне тяжело осознавать, что я стала заложником данной ситуации, потому что я знаю, что никого никогда не хотела убивать, ни с кем не договаривалась и никогда таких мыслей у меня в голове не было»,— сказала обвиняемая.
Екатерина Тархова добавила, что ее мать Людмила Викторовна, признанная потерпевшей по делу, ранее сообщила суду, что ее дочь «с детства боялась крови, посещения врачей, уколов». Кроме того, обвиняемая отметила, что за всю жизнь избегала каких-либо операций.
Также обвиняемая повторила, что частично признает свою вину: умысла убивать дедушку с бабушкой у нее не было и надругательство над телами погибших она не совершала.
Екатерину Тархову судят за ряд преступлений, среди которых — убийство из корыстных побуждений, подделка документов и надругательство над телами.
Следствие установило, что с ноября 2024 по январь 2025 года она по указанию организатора убийства Светланы Метревели вместе с сообщником Дмитрием Метревели длительный период подмешивала наркотик в лекарства Виктора и Натальи Тарховых, пока они не умерли.
После этого тела супругов заморозили с помощью жидкого азота, расчленили, останки упаковали и разбросали по мусорным контейнерам в Самаре.
Светлана и Дмитрий Метревели скрылись за границей, их объявили в международный розыск. При этом была задержана родственница Метревели Таисия Киселева, которая, как считает следствие, помогла Екатерине Тарховой продать автомобиль ее бабушки Toyota RAV 4. Для этого предполагаемая соучастница внучки бывшего мэра Самары выдала себя за Наталью Тархову.