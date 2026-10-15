На уральские поезда дальнего следования купили почти 8 млн билетов с начала года

Сервис «Лист ожидания» позволяет получить уведомление о появлении свободных мест в случае отмены поездки другим пассажиром или добавления вагонов в состав, если билеты на поезд ранее были распроданы. Для получения уведомления нужно оставить заявку. Для ее оформления можно использовать не только паспорт или свидетельство о рождении, но и военный билет, а также талон Социального фонда России. Кроме того, пассажиры могут оставлять заявки даже при наличии свободных мест, чтобы, например, «встать» в «лист ожидания» на целое купе для семьи или на нижнее место для пожилого человека, если в продаже остались только верхние. Есть функция автовыкупа: система автоматически оформит билет, соответствующий заданным критериям, и спишет средства с привязанной карты с согласия пользователя.