На уральские поезда дальнего следования купили почти 8 млн билетов с начала года
С января по сентябрь 2026 года пассажиры оформили 7,9 млн электронных билетов на поезда дальнего следования, курсирующие по Свердловской и Южно-Уральской железным дорогам, что на 2,7% превышает результаты аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе СвЖД.
В общем объеме продаж доля электронных билетов составляет 77%, то есть онлайн оформляется три из каждых четырех билетов. Приобрести билеты можно на официальном сайте РЖД, а также через веб- и мобильное приложения «РЖД Пассажирам». На сайте также можно оформить перевозку животных, дополнительный багаж и предоплаченное питание, а также отслеживать расписание через онлайн-табло.
Сервис «Лист ожидания» позволяет получить уведомление о появлении свободных мест в случае отмены поездки другим пассажиром или добавления вагонов в состав, если билеты на поезд ранее были распроданы. Для получения уведомления нужно оставить заявку. Для ее оформления можно использовать не только паспорт или свидетельство о рождении, но и военный билет, а также талон Социального фонда России. Кроме того, пассажиры могут оставлять заявки даже при наличии свободных мест, чтобы, например, «встать» в «лист ожидания» на целое купе для семьи или на нижнее место для пожилого человека, если в продаже остались только верхние. Есть функция автовыкупа: система автоматически оформит билет, соответствующий заданным критериям, и спишет средства с привязанной карты с согласия пользователя.