Екатеринбургские депутаты направили средства на оснащение школ и детсадов
Депутаты Екатеринбургской городской думы начали подводить итоги работ, выполненных за счет дополнительных бюджетных средств. В течение года из муниципального бюджета по предложениям депутатов выделяли финансирование на обновление инфраструктуры детских садов и школ, а также на решение других социально значимых задач. Парламентарии сами определяли приоритетные направления расходов и получателей бюджетной поддержки.
Так, председатель Екатеринбургской гордумы Анна Гурарий помогла оснастить школу №145 в Пионерском поселке новой мебелью, а гимназию №47 — многофункциональными устройствами и проектором для проведения занятий. По инициативе депутата Игоря Володина в детском саду №518 в поселке Садовый заменили окна в раздевалке младшей группы на втором этаже и техническом помещении на первом.
В школе №125 на ул. Чекистов при поддержке Артура Зиганшина оборудовали пространство для игры в шахматы. Депутат Анастасия Немец оказала поддержку образовательным учреждениям Академического района. В детском саду №32 установили систему видеоконтроля и управления доступом для безопасности воспитанников, а в детсаду №150 приобрели образовательный комплект для занятий робототехникой, пространственной ориентацией и изучения народных промыслов и природы.
Кроме того, в школе №79 появилась мультимедийная установка для реализации медиапроектов, записи подкастов и проведения танцевальных перемен. В школе №123 при поддержке Анастасии Немец обновили экспозицию музея боевой славы.
Как уточнили в пресс-службе гордумы, это только часть учреждений, которые получили дополнительные средства. Там добавили, что депутаты продолжат оценивать результаты выполненных по их предложениям работ.