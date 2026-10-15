Екатеринбургские депутаты направили средства на оснащение школ и детсадов

Депутаты Екатеринбургской городской думы начали подводить итоги работ, выполненных за счет дополнительных бюджетных средств. В течение года из муниципального бюджета по предложениям депутатов выделяли финансирование на обновление инфраструктуры детских садов и школ, а также на решение других социально значимых задач. Парламентарии сами определяли приоритетные направления расходов и получателей бюджетной поддержки.