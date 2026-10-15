Экспертный совет по строительству при Курултае Башкирии возглавил Ринат Райманов

Господин Райманов входит во фракцию «Единая Россия». В Курултай Башкирии он избран по Отрадовскому (Стерлитамакскому) одномандатному округу. Группа компаний «Риком», которую он возглавляет, строит жилые дома в Стерлитамаке и Уфе. Также «Риком» участвовал в строительстве административных зданий и реконструкции исторических сооружений, таких как Дом Патрикеева в Стерлитамаке.