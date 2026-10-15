Жителей Крыма осудили на 25 и 17 лет по обвинению в подготовке терактов

Подсудимому Сергею Козлову назначено 25 лет лишения свободы, а Евгении Самойловой — 17 лет. Кроме того, Козлову назначен штраф в размере 500 тыс. руб., Самойловой — 300 тыс. руб. Установлено, что в сентябре 2023 года Козлов установил контакт с сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины и согласился выполнять его задания. Позже он привлек к этому свою сожительницу Самойлову.