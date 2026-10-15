Жителей Крыма осудили на 25 и 17 лет по обвинению в подготовке терактов
Южный окружной военный суд (г. Ростов-на-Дону) вынес приговоры по обвинениям в госизмене, подготовке терактов и незаконном обороте взрывчатых веществ Сергею Козлову и его сожительнице Евгении Самойловой. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Подсудимому Сергею Козлову назначено 25 лет лишения свободы, а Евгении Самойловой — 17 лет. Кроме того, Козлову назначен штраф в размере 500 тыс. руб., Самойловой — 300 тыс. руб. Установлено, что в сентябре 2023 года Козлов установил контакт с сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины и согласился выполнять его задания. Позже он привлек к этому свою сожительницу Самойлову.
По данным следствия, в октябре 2023 года Козлов изготовил зажигательную гранату и поджег автомобиль с символикой «Z» или «V». Машина была уничтожена, ее владельцу причинен значительный имущественный ущерб.
В феврале 2024 года подсудимые, как следует из материалов дела, наблюдали за местностью в Севастополе для подготовки взрыва автомобиля, в котором должен был находиться начальник службы вспомогательного флота Черноморского флота. В марте они извлекли из тайника средства и инструменты для совершения взрывов и определили дату планируемого теракта — 9 мая 2024 года.
Кроме того, в апреле 2024 года они получили задание организовать взрыв на железнодорожных путях в Ленинском районе Крыма. Довести планы до конца подсудимые не смогли, так как 17 апреля их задержали сотрудники ФСБ. По данным суда, не была завершена и подготовка двух самодельных взрывных устройств.
Козлов будет отбывать первые пять лет наказания в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Самойловой назначена колония общего режима. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.