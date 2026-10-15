Ростовский суд вынес приговоры за подготовку терактов в Крыму

Кроме того, в апреле 2024 года они получили задание организовать взрыв на железнодорожных путях в Ленинском районе Крыма. Довести планы до конца подсудимые не смогли, так как 17 апреля их задержали сотрудники ФСБ. По данным суда, не была завершена и подготовка двух самодельных взрывных устройств.