В Перми кратно выросло количество станций зарядки телефонов

На октябрь в Перми насчитывается 1314 станций зарядки телефонов. Это на 178% больше, чем двумя годами ранее. Об этом сообщает пресс-служба геосервиса 2ГИС. Так, столица Прикамья вошла в список городов-миллионников с высоким уровнем обеспеченности такими объектами: на 10 тыс. жителей в городе приходится 13 зарядных станций. Лидерами по количеству зарядных станций стали Москва (20,7 тыс.), Санкт-Петербург (10,4 тыс.), Краснодар (2 тыс.).