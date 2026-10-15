На Дону экс-главврача заподозрили в превышении полномочий при закупке оборудования

В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности главного врача одной из больниц Новочеркасска. Его подозревают в превышении должностных полномочий из иной личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По месту жительства подозреваемого проходят обыски. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.