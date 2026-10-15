На Дону экс-главврача заподозрили в превышении полномочий при закупке оборудования
В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности главного врача одной из больниц Новочеркасска. Его подозревают в превышении должностных полномочий из иной личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По месту жительства подозреваемого проходят обыски. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
Речь идет о Владимире Орлове, сообщил «Ъ-Ростов» собственный источник в правоохранительных органих. Сейчас фигурант занимает должность заместителя главного врача Ростовской областной детской клинической больницы.
По версии следствия, в октябре 2024 года подозреваемый организовал закупку медицинского оборудования, не отвечавшего установленным требованиям и целям приобретения. Как считают следователи, таким образом он намеревался создать видимость эффективного использования бюджетных средств и надлежащего исполнения своих обязанностей.
В результате, по данным СКР, на закупку было необоснованно направлено более 9,5 млн руб.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов регионального управления ФСБ. В настоящее время следователи проводят обыски по месту жительства и работы подозреваемого и устанавливают обстоятельства произошедшего.