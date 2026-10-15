В Сочи женщина с ножом напала на незнакомку во дворе многоэтажки
В Сочи 26-летнюю местную жительницу обвинили в покушении на убийство 38-летней женщины. По версии следствия, фигурантка дела в состоянии алкогольного опьянения нанесла незнакомке несколько ударов ножом в голову и шею. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю.
По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 28 сентября 2026 года во дворе многоквартирного дома на улице Ясногорской в Сочи. Между обвиняемой и ранее не знакомой ей 38-летней местной жительницей возникла бытовая ссора.
В ходе конфликта женщина разозлилась и несколько раз ударила оппонентку ножом в область головы и шеи. Остановить нападение смог очевидец. Пострадавшей своевременно оказали медицинскую помощь.
Следователь следственного отдела по Хостинскому району Сочи предъявил 26-летней женщине обвинение в покушении на убийство местной жительницы.
В ходе допроса обвиняемая признала свою вину. По решению суда ее заключили под стражу.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Следователи проводят необходимые следственные действия, а также назначили комплекс экспертиз для установления обстоятельств произошедшего.