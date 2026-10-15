В Сочи женщина с ножом напала на незнакомку во дворе многоэтажки

В Сочи 26-летнюю местную жительницу обвинили в покушении на убийство 38-летней женщины. По версии следствия, фигурантка дела в состоянии алкогольного опьянения нанесла незнакомке несколько ударов ножом в голову и шею. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю.