Гражданина Украины приговорили в Ленобласти к 23 годам колонии за шпионаж и диверсии

По данным следствия, Василий Кашперук собирал сведения об объектах Министерства обороны России и объектах жизнеобеспечения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Кроме того, он совершил поджог объекта транспортной инфраструктуры и покушался на незаконный оборот взрывчатки и взрывных устройств.