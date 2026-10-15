Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №191

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Северо-Запад

Гражданина Украины приговорили в Ленобласти к 23 годам колонии за шпионаж и диверсии

Ленинградский областной суд приговорил 41-летнего гражданина Украины Василия Кашперука к 23 годам лишения свободы за шпионаж и диверсионную деятельность. Кроме того, осужденный должен выплатить штраф свыше 1 млн рублей. Об этом 15 октября сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Суд в Ленобласти назначил 23 года колонии обвиняемому в шпионаже и поджоге

Суд в Ленобласти назначил 23 года колонии обвиняемому в шпионаже и поджоге

Александр Коряков / Коммерсантъ

Купить фото
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил Василию Кашперуку 23 года лишения свободы с отбыванием основной части срока в исправительной колонии строгого режима.
Мужчину признали виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе в шпионаже, диверсии, содействии диверсионной деятельности и покушении на незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств.
По данным следствия, Василий Кашперук собирал сведения об объектах Министерства обороны России и объектах жизнеобеспечения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Кроме того, он совершил поджог объекта транспортной инфраструктуры и покушался на незаконный оборот взрывчатки и взрывных устройств.
Как сообщили в прокуратуре, задания осужденный выполнял по указанию неустановленного лица.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор