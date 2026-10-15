Гражданина Украины приговорили в Ленобласти к 23 годам колонии за шпионаж и диверсии
Ленинградский областной суд приговорил 41-летнего гражданина Украины Василия Кашперука к 23 годам лишения свободы за шпионаж и диверсионную деятельность. Кроме того, осужденный должен выплатить штраф свыше 1 млн рублей. Об этом 15 октября сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил Василию Кашперуку 23 года лишения свободы с отбыванием основной части срока в исправительной колонии строгого режима.
Мужчину признали виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе в шпионаже, диверсии, содействии диверсионной деятельности и покушении на незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств.
По данным следствия, Василий Кашперук собирал сведения об объектах Министерства обороны России и объектах жизнеобеспечения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Кроме того, он совершил поджог объекта транспортной инфраструктуры и покушался на незаконный оборот взрывчатки и взрывных устройств.
Как сообщили в прокуратуре, задания осужденный выполнял по указанию неустановленного лица.