Более 230 тысяч мальков черноморского лосося выпустили в реки Шахе и Мзымта
В 2026 году в горные реки Шахе и Мзымта в Сочи выпустили более 230 тыс. мальков черноморского лосося, занесенного в Красную книгу России и Краснодарского края. Всего в Азово-Черноморском филиале Главрыбвода за год вырастили более 250 тыс. экземпляров молоди этого вида. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Выпуски молоди проводились в течение года в рамках государственного задания, в счет компенсации ущерба, наносимого хозяйствующими субъектами, а также за счет собственных средств филиала. В сентябре 2026 года специалисты провели очередные выпуски рыбы в естественную среду обитания.
По данным Главрыбвода, за год в реки бассейна Черного моря направили более 230 тыс. экземпляров молоди. Из них 100 тыс. мальков выпустили в рамках исполнения государственного задания, более 80 тыс. — в счет компенсации ущерба, еще около 50 тыс. — за счет собственных средств филиала. Средняя масса одного малька при выпуске составила 4 г.
Черноморский лосось находится под угрозой исчезновения. Его особи крайне редко встречаются в естественной среде обитания. Для пополнения популяции молодь выпускают в горные реки, впадающие в Черное море, в том числе Шахе и Мзымта в Сочи.
При этом на рыбоводных заводах Главрыбвода оставили часть молоди для пополнения бюджетного и внебюджетного стад.
Ранее сообщалось, что в сентябре в реку Мзымта в Сочи выпустили более 20 тыс. мальков черноморского лосося в рамках строительства обхода Адлера.