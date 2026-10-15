Более 230 тысяч мальков черноморского лосося выпустили в реки Шахе и Мзымта

В 2026 году в горные реки Шахе и Мзымта в Сочи выпустили более 230 тыс. мальков черноморского лосося, занесенного в Красную книгу России и Краснодарского края. Всего в Азово-Черноморском филиале Главрыбвода за год вырастили более 250 тыс. экземпляров молоди этого вида. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.