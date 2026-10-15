Ульяновская область и Узбекистан будут развивать промышленную кооперацию
Ульяновская область совместно с Узбекистаном намерена активно развивать промышленную кооперацию — такой вектор сотрудничества обозначен по итогам переговоров губернатора Алексея Русских с чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в России Ботиржоном Асадовым. Визит дипломата в регион состоялся по приглашению главы области. Об этом сообщил Алексей Русских.
Как отметил глава региона, за последний год товарооборот между Ульяновской областью и Узбекистаном увеличился вдвое. В структуре экспорта — предметы интерьера, мебель, автокомпоненты, продукты питания и агропромышленная продукция. В обратном потоке поставок — металлопродукция, одежда, фрукты и овощи.
Для поддержки экспортеров в регионе выстроена системная работа: проводятся выставки и закупочные сессии, действует торговологистический центр в Ташкенте. Кроме того, благодаря соглашению о развитии онлайнторговли ульяновские производители получили доступ к ведущему маркетплейсу Узбекистана.
Во время визита узбекская делегация ознакомилась с производственным потенциалом региона. В среду гости побывали на УАЗе, предприятиях «Автодом» и «СИМАЗ», а также встретились с руководством Торговопромышленной палаты и представителями заинтересованных компаний. В четверг запланирована презентация мощностей ПОЭЗ «Ульяновск», станкостроительного завода и компании «Даккор Волга», а также переговоры на базе Регионального центра поддержки предпринимательства.
Помимо экономического трека стороны продолжат наращивать взаимодействие в культурногуманитарной сфере. Партнерство региона с республикой особенно важно в свете предстоящего председательства Узбекистана в СНГ с 1 января 2027 года — о передаче эстафеты ранее заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств — участников СНГ. Экономика остается одним из приоритетных направлений сотрудничества в рамках Содружества.