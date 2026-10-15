Ульяновская область и Узбекистан будут развивать промышленную кооперацию

Во время визита узбекская делегация ознакомилась с производственным потенциалом региона. В среду гости побывали на УАЗе, предприятиях «Автодом» и «СИМАЗ», а также встретились с руководством Торговопромышленной палаты и представителями заинтересованных компаний. В четверг запланирована презентация мощностей ПОЭЗ «Ульяновск», станкостроительного завода и компании «Даккор Волга», а также переговоры на базе Регионального центра поддержки предпринимательства.