Напавших на школьника собак в Краснодарском крае отправили на карантин

Нападение произошло утром 10 октября 2026 года на территории водоемов в Курганинске, где индивидуальный предприниматель оказывала услуги по платной рыбалке. По предварительным данным, на свободном выгуле находились четыре собаки. Они напали на подростка, который приехал на базу отдыха.