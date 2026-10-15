Напавших на школьника собак в Краснодарском крае отправили на карантин
Собак, напавших на школьника на рыбацкой базе в Курганинске Краснодарского края, поместили в приют на карантин. Животные находятся на передержке до получения результатов анализов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Состояние пострадавшего ребенка остается стабильно тяжелым. Мальчик находится в искусственной коме. По данным источника агентства, в четверг его состояние не изменилось.
Нападение произошло утром 10 октября 2026 года на территории водоемов в Курганинске, где индивидуальный предприниматель оказывала услуги по платной рыбалке. По предварительным данным, на свободном выгуле находились четыре собаки. Они напали на подростка, который приехал на базу отдыха.
В результате нападения ребенок получил множественные травмы. Собаки прокусили ему голову, руки и ноги. Пострадавшего госпитализировали в больницу.
Врачи оценили его состояние как стабильно тяжелое. Чтобы предотвратить возможное ухудшение, медицинские специалисты ввели мальчика в искусственную кому.
На данный момент животные находятся в приюте на карантине. Передержка продлится до получения результатов необходимых анализов.