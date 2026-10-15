Депутата от КПРФ избрали спикером горсовета Бердска
Спикером горсовета Бердска Новосибирской области избран Борис Арутюнов. Первая сессия муниципального парламента шестого созыва второго по численности населения города Новосибирской области состоялась 15 октября.
В ходе голосования кандидатуру господина Арутюнова поддержали 24 депутата. Один проголосовал против, один воздержался.
«Других претендентов не выдвигали. Вопросов от новоизбранных депутатов не прозвучало — видимо, все четко понимают, насколько уверенно новый спикер видит вектор развития»,— говорится в сообщении горсовета.
Борис Арутюнов был выдвинут городским отделением КПРФ. До избрания занимал пост директора по управлению персоналом АО «Производственное объединение "Север"».
Как писал «Ъ-Сибирь», по итогам сентябрьских выборов 14 депутатских кресел из 27 в горсовете заняли самовыдвиженцы. КПРФ получила семь мандатов, единороссы — три, ЛДПР — два, «Новые люди» — один.