Депутата от КПРФ избрали спикером горсовета Бердска

Как писал «Ъ-Сибирь», по итогам сентябрьских выборов 14 депутатских кресел из 27 в горсовете заняли самовыдвиженцы. КПРФ получила семь мандатов, единороссы — три, ЛДПР — два, «Новые люди» — один.