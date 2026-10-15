Алюминий отлили в иск
По данным портала kartoteka.ru, АО «Алюминий Металлург Рус» зарегистрировано 15 марта 2004 года в Белой Калитве. Основной вид деятельности — производство алюминия и алюминиевых полуфабрикатов для промышленности. Уставный капитал составляет 3,1 млрд руб. По опубликованным данным, выручка предприятия за 2025 год составила около 11 млрд руб., чистая прибыль — 703 млн руб.
ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) зарегистрировано 20 ноября 2006 года в Москве. Уставный капитал составляет около 272,5 млрд руб. По данным отчетности по РСБУ, выручка корпорации за 2025 год составила около 310,9 млрд руб., чистый убыток — около 24,2 млрд руб.
Суд установил, что ответчик не представил доказательств погашения задолженности или прекращения обязательств. Оснований для освобождения ОАК от ответственности за просрочку оплаты также не нашлось. Решение может быть обжаловано в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде в течение месяца со дня его принятия.
По наблюдениям господина Чендемерова, высокие процентные ставки стимулируют крупные компании использовать отсрочку платежа как источник финансирования. Это приводит к цепочкам неплатежей, когда задержка со стороны крупного заказчика создает финансовые трудности у производителя и его контрагентов. Особенно заметна эта проблема в отраслях, зависящих от государственного финансирования, включая авиастроение, судостроение, оборонную промышленность и строительство.