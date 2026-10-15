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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

Алюминий отлили в иск

Донской производитель металла взыскал с ОАК 142 млн рублей за поставленный товар
Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск АО «Алюминий Металлург Рус» к ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) о взыскании 140,1 млн руб. задолженности за поставленный товар и 1,2 млн руб. неустойки. Общая сумма взыскания составила 141,3 млн руб. Кроме того, суд постановил взыскать с авиастроительной корпорации 1,2 млн руб. расходов по уплате госпошлины. Ответчик не оспаривал основной долг, но представил собственный расчет пени, с которым согласился истец.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Поставщик алюминиевой продукции АО «Алюминий Металлург Рус» добился взыскания с Объединенной авиастроительной корпорации более 141 млн руб. Арбитражный суд Ростовской области установил, что покупатель не оплатил поставленный по договору от февраля 2024 года товар. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.

По данным портала kartoteka.ru, АО «Алюминий Металлург Рус» зарегистрировано 15 марта 2004 года в Белой Калитве. Основной вид деятельности — производство алюминия и алюминиевых полуфабрикатов для промышленности. Уставный капитал составляет 3,1 млрд руб. По опубликованным данным, выручка предприятия за 2025 год составила около 11 млрд руб., чистая прибыль — 703 млн руб.

ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) зарегистрировано 20 ноября 2006 года в Москве. Уставный капитал составляет около 272,5 млрд руб. По данным отчетности по РСБУ, выручка корпорации за 2025 год составила около 310,9 млрд руб., чистый убыток — около 24,2 млрд руб.

Согласно материалам дела, компании заключили договор поставки 22 февраля 2024 года. «Алюминий Металлург Рус» исполнил свои обязательства, однако ОАК не оплатила товар. Претензия поставщика осталась без удовлетворения, после чего он обратился в суд.
Ответчик не оспаривал основной долг, но представил собственный расчет неустойки. Изначально поставщик требовал 1,8 млн руб. пени, однако после контррасчета ОАК снизил требования до 1,2 млн руб. за период с 7 мая по 4 августа 2026 года. Суд принял уточнение иска и удовлетворил требования в полном объеме.
Управляющий партнер адвокатского бюро «Астериск» Владимир Хантимиров считает, что признание основного долга при споре только о размере неустойки свидетельствует, прежде всего, о стремлении ОАК минимизировать последствия разбирательства. Если бы у покупателя были претензии к поставке, они могли бы стать предметом судебного спора, однако оспаривание задолженности лишь увеличило бы расходы и затянуло процесс.
По мнению эксперта, совокупность судебных споров может указывать на сложности с расчетами: за последние два года к ОАК предъявили более 120 исков по договорам поставки, а «Алюминий Металлург Рус» подал к корпорации в 2026 году три иска примерно на 515 млн руб.

Суд установил, что ответчик не представил доказательств погашения задолженности или прекращения обязательств. Оснований для освобождения ОАК от ответственности за просрочку оплаты также не нашлось. Решение может быть обжаловано в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде в течение месяца со дня его принятия.

Задержка оплаты создает для поставщика кассовый разрыв и фактически превращает его в кредитора покупателя. По оценке Владимира Хантимирова, договорная пеня в размере 0,01% за день, или около 3,6% годовых, существенно ниже стоимости заемного финансирования. При ключевой ставке 14% и стоимости краткосрочных кредитов около 18% задержка платежа может обходиться производителю значительно дороже начисленной неустойки.
Ведущий юрисконсульт АО «Юрэнергоконсалт» Данил Чендемеров также обращает внимание на налоговую нагрузку: НДС по обычной реализации начисляется в связи с отгрузкой, а не фактическим поступлением оплаты. Поэтому поставщик может перечислить налог в бюджет еще до получения денег от покупателя. Кроме того, просроченная задолженность ухудшает финансовые показатели компании, а необходимость покрывать текущие расходы на сырье, энергию и зарплаты может вынудить ее привлекать банковские кредиты.
Взыскание долга через суд позволяет получить исполнительный лист, однако фактическое поступление средств зависит от возможности исполнения решения. Как отмечает Чендемеров, если поставки осуществлялись в рамках государственного оборонного заказа, а деньги находятся на специальном счете, принудительное взыскание может осложниться из-за законодательных ограничений на операции по таким счетам.

По наблюдениям господина Чендемерова, высокие процентные ставки стимулируют крупные компании использовать отсрочку платежа как источник финансирования. Это приводит к цепочкам неплатежей, когда задержка со стороны крупного заказчика создает финансовые трудности у производителя и его контрагентов. Особенно заметна эта проблема в отраслях, зависящих от государственного финансирования, включая авиастроение, судостроение, оборонную промышленность и строительство.

По словам эксперта, большинство подобных споров заканчивается взысканием долга, который ответчик, по существу, не оспаривает. В таких случаях обращение в суд становится для поставщика, прежде всего, способом получить исполнительный документ и ускорить расчеты, а не инструментом разрешения разногласий по качеству или объему поставки.
Наталья Белоштейн
«Ъ-Ростов». Главное