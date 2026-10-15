Алюминий отлили в иск

По данным портала kartoteka.ru, АО «Алюминий Металлург Рус» зарегистрировано 15 марта 2004 года в Белой Калитве. Основной вид деятельности — производство алюминия и алюминиевых полуфабрикатов для промышленности. Уставный капитал составляет 3,1 млрд руб. По опубликованным данным, выручка предприятия за 2025 год составила около 11 млрд руб., чистая прибыль — 703 млн руб.

ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) зарегистрировано 20 ноября 2006 года в Москве. Уставный капитал составляет около 272,5 млрд руб. По данным отчетности по РСБУ, выручка корпорации за 2025 год составила около 310,9 млрд руб., чистый убыток — около 24,2 млрд руб.