Южный Урал вошел в топ-10 регионов по числу сделок на вторичном рынке жилья

В Челябинской области в сентябре 2026 года спрос на вторичное жилье вырос на 7% год к году. Больше всего интереса жители региона проявляли к двухкомнатным (37%) и однокомнатным (31%) квартирам. Следом идут трехкомнатные квартиры (21%), студии (8%) и квартиры с четырьмя и более комнатами (3%). Средняя стоимость квадратного метра на Южном Урале составляет 94 тыс. руб. (+7% за год).