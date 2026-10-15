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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Волга-Урал

В Кировской области объем креативных индустрий к 2036 году вырастет до 74 млрд

К 2036 году объем креативной экономики Кировской области планируют увеличить до 74 млрд руб., а налоговые поступления в региональный бюджет — более чем втрое. Об этом губернатор Александр Соколов сообщил в ежегодном послании Законодательному собранию.
В Кировской области объем креативных индустрий к 2036 году вырастет до 74 млрд

В Кировской области объем креативных индустрий к 2036 году вырастет до 74 млрд

Егор Снетков / Коммерсантъ

Губернатор поручил региональному правительству приступить к практической реализации системы поддержки креативных индустрий.
В Единый реестр субъектов креативных индустрий Минэкономразвития России включены 27 представителей творческих индустрий Кировской области. Они смогут претендовать на налоговые льготы, льготные кредиты, а также поддержку в обучении и продвижении.
Ранее сообщалось, что ВРП Кировской области по итогам года может достичь 770 млрд руб., а к 2030 году вырасти до 1 трлн руб.
Анна Кайдалова