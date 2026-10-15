ВРП Кировской области по итогам года может достичь 770 млрд рублей
К 2030 году показатель может вырасти до 1 трлн рублей
Валовой региональный продукт Кировской области по итогам этого года может составить 770 млрд руб., а к 2030 году — вырасти до 1 трлн руб. Об этом губернатор Александр Соколов сообщил в ежегодном послании Законодательному собранию региона.
С 2023 года показатель вырос на треть.
Также господин Соколов отметил, что индекс промышленного производства в Кировской области за восемь месяцев составил 105,5%. Рост показали химическая промышленность, производство пищевых продуктов, бумаги, текстильных и металлических изделий, транспортных средств и оборудования.
По итогам года регион планирует довести объем промышленного производства до 720 млрд руб., в 2027 году — до 760 млрд руб.