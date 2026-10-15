Центральный пляж Академгородка передадут в собственность Новосибирска

«Начиная с 2024 года мы сделали ряд шагов, чтобы добиться положительного решения. Как только решение федерального уровня официально поступит в регион, будет издан документ и акт о передаче земельного участка со всеми находящимися здесь объектами в муниципальную собственность»,— отметил глава города.