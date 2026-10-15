Центральный пляж Академгородка передадут в собственность Новосибирска
Правительственная комиссия Новосибирска согласовала передачу территории Центрального пляжа Академгородка из федеральной собственности Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) в муниципальную. Об этом в своем канале в «Максе» сообщил мэр Максим Кудрявцев.
«Начиная с 2024 года мы сделали ряд шагов, чтобы добиться положительного решения. Как только решение федерального уровня официально поступит в регион, будет издан документ и акт о передаче земельного участка со всеми находящимися здесь объектами в муниципальную собственность»,— отметил глава города.
Власти Новосибирска добивались перевода пляжа в муниципальную собственность несколько лет. В июле 2021 года тогда начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова сообщала о том, что необходимо разработать и согласовать с жителями концепцию благоустройства пляжа.
В мае прошлого года имущество пляжа передали мэрии по договору безвозмездного пользования, однако земельный участок остался в собственности СО РАН.
Площадь участка, на котором расположен пляж, составляет 30,53 га, указывается в дизайн-проекте благоустройства, разработанном архитектурной мастерской «Адаптик-А». Длина береговой линии — до 3,16 км.