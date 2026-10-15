Довод о «достоянии народа» не избавил жителя Удмуртии от взыскания долга за газ

Как сообщили в суде, долг накопился за период с октября 2023-го по сентябрь 2025 года. Договор газоснабжения между жителем и ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» был заключен еще в 2012 году. Сам факт потребления газа ответчик не отрицал, однако плату за него не вносил.