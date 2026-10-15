Довод о «достоянии народа» не избавил жителя Удмуртии от взыскания долга за газ
Суд в Удмуртии взыскал с жителя долг за газ из-за отказа платить
Глазовский райсуд Удмуртии оставил в силе решение о взыскании с местного жителя 43,9 тыс. руб. задолженности за газ и 4 тыс. руб. судебных расходов. Ответчик пытался оспорить начисления, утверждая, что газ является «достоянием народа» и поэтому плата за его потребление незаконна. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.
Как сообщили в суде, долг накопился за период с октября 2023-го по сентябрь 2025 года. Договор газоснабжения между жителем и ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» был заключен еще в 2012 году. Сам факт потребления газа ответчик не отрицал, однако плату за него не вносил.
В апелляционной жалобе подсудимый также заявлял о процессуальных нарушениях со стороны мирового судьи, в том числе об искажении хода судебного разбирательства. Апелляционная инстанция не обнаружила подтверждений этим доводам и признала первоначальное решение законным.
Жалоба оставлена без удовлетворения. Решение о взыскании задолженности вступило в силу.