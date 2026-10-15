В Ростовской области возбудили 12 уголовных дел по итогам операции «Нелегал-2026»
В Ростовской области по итогам второго этапа операции «Нелегал-2026» выявили 56 фактов с признаками преступлений в сфере миграции, по девяти из них возбудили уголовные дела. Еще три уголовных дела завели по фактам незаконного оборота наркотиков и оружия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Всего полицейские выявили 827 административных правонарушений в сфере миграционного законодательства. Наибольшее число составили нарушения правил въезда и режима пребывания в России — 414. Еще 187 протоколов составили за нарушения правил пребывания, 111 — за незаконную трудовую деятельность иностранцев и столько же — за незаконное привлечение их к работе.
Кроме того, правоохранители выявили 11 случаев уклонения от исполнения наказания в виде административного выдворения и четыре факта предоставления заведомо ложных сведений при миграционном учете.
По результатам рассмотрения административных дел назначены штрафы на общую сумму около 5 млн руб., взыскано более 2,5 млн руб.
В ходе операции также обнаружили иностранного гражданина, находившегося в федеральном розыске по делу, связанному с нарушением правил дорожного движения.
По данным МВД, в отношении иностранных граждан принято 514 решений об административном выдворении за пределы России и столько же решений о запрете въезда в страну. Из числа решений о выдворении 179 предусматривают контролируемый самостоятельный выезд, 35 — помещение в центр временного содержания иностранных граждан. При этом Россию уже покинули 94 человека: 83 — в порядке контролируемого самостоятельного выезда, еще девять — принудительно.
Также выявлено 11 иностранцев, не исполнивших решения о контролируемом самостоятельном выезде. В отношении одного человека принято решение о депортации.