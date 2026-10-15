В Ростовской области возбудили 12 уголовных дел по итогам операции «Нелегал-2026»

По данным МВД, в отношении иностранных граждан принято 514 решений об административном выдворении за пределы России и столько же решений о запрете въезда в страну. Из числа решений о выдворении 179 предусматривают контролируемый самостоятельный выезд, 35 — помещение в центр временного содержания иностранных граждан. При этом Россию уже покинули 94 человека: 83 — в порядке контролируемого самостоятельного выезда, еще девять — принудительно.