В Лабытнанги начали проверку из-за разрушающегося жилого дома
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки информации о ненадлежащем содержании многоквартирного дома в Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ), передает информационный центр ведомства.
В СМИ сообщалось, что дом 1978 года постройки на ул. Поисковая на протяжении долгого времени рушится: в нем разрушаются бетонные сваи, напольные покрытия деформируются, в стенах образовались трещины. Ремонт в доме не проводят и мер для его проведения не принимается.
Проверкой занимается окружное управление СКР. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.