В Лабытнанги начали проверку из-за разрушающегося жилого дома

В СМИ сообщалось, что дом 1978 года постройки на ул. Поисковая на протяжении долгого времени рушится: в нем разрушаются бетонные сваи, напольные покрытия деформируются, в стенах образовались трещины. Ремонт в доме не проводят и мер для его проведения не принимается.