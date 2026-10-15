Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №191

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Урал

В Лабытнанги начали проверку из-за разрушающегося жилого дома

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки информации о ненадлежащем содержании многоквартирного дома в Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ), передает информационный центр ведомства.

Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Купить фото
В СМИ сообщалось, что дом 1978 года постройки на ул. Поисковая на протяжении долгого времени рушится: в нем разрушаются бетонные сваи, напольные покрытия деформируются, в стенах образовались трещины. Ремонт в доме не проводят и мер для его проведения не принимается.
Проверкой занимается окружное управление СКР. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ирина Пичурина