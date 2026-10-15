Суд взыскал 162 млн рублей с экс-главы Балахны Александра Глушкова и его брата
Суд взыскал с бывшего главы местного самоуправления Балахнинского округа Александра Глушкова, его брата Владимира Глушкова и экс-директора МУП «Балахнинское пассажирское автотранспортное предприятие» Михаила Громова 162 млн руб. в счет погашения ущерба местной автостанции, которую реконструировали в торговый центр. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.
Как писал «Ъ-Приволжье», за мошенничество с реконструкцией автостанции братьев Глушковых в 2021 году осудили на 11 и девять лет колонии строгого режима со штрафом 100,5 млн руб. По фабуле дела автопредприятие заключило контракт с ООО «Петрол-НН», инвесторы Владимир Прядилов, Ольга Ефремова и братья Глушковы вложили в этот проект более 60 млн руб. Здание продали по заниженной цене, причинив ущерб в размере 32 млн руб. Александра Глушкова также признали виновным в мошенничестве с отчуждением участка сквера, а Владимира Глушкова — в посредничестве в передаче взятки брату квартирами от компании «Волжский дом» за содействие в получении муниципального контракта.
В прокуратуре напомнили, что осужденные привели автотранспортное предприятие в неликвидное состояние и незаконно изъяли из муниципальной собственности 16 объектов недвижимости стоимостью 80 млн руб. в пользу подконтрольного ООО «Гранд». При этом они представляли интересы аффилированной фирмы, для которой выделили автобусные маршруты и обеспечили ей многомиллионную прибыль.