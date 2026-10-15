Суд взыскал 162 млн рублей с экс-главы Балахны Александра Глушкова и его брата

В прокуратуре напомнили, что осужденные привели автотранспортное предприятие в неликвидное состояние и незаконно изъяли из муниципальной собственности 16 объектов недвижимости стоимостью 80 млн руб. в пользу подконтрольного ООО «Гранд». При этом они представляли интересы аффилированной фирмы, для которой выделили автобусные маршруты и обеспечили ей многомиллионную прибыль.