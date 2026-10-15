Пропускную способность погранперехода Адлер увеличат почти в десять раз
Автомобильный пункт пропуска Адлер на российско-абхазской границе после реконструкции сможет обслуживать более 14,1 тыс. транспортных средств и 80,5 тыс. человек в сутки. Сейчас его пропускная способность составляет 1,5 тыс. машин и 28 тыс. человек в день, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.
За 2025 год через пропускной пункт проследовали более 2,8 млн автомобилей и более 12 млн человек.
В ходе реконструкции на восьми полосах оборудуют 80 мест для одновременного оформления легковых автомобилей и их пассажиров. С учетом автобусов и грузовиков контроль смогут проходить до 100 транспортных средств одновременно.
Проект также предусматривает строительство здания для оформления грузов с досмотровыми рампами, установку весогабаритного комплекса, обустройство парковок и реконструкцию проезда к федеральной трассе А-147.
Для пассажиров автобусов возводят четырехэтажное здание с 32 кабинами паспортного контроля. В пункте пропуска также оборудуют открытые зоны ожидания под навесами, защищающими от солнца и осадков.
Реконструкция ведется без остановки работы пункта пропуска. Пересечение границы остается доступным в штатном режиме, в том числе в высокий туристический сезон.