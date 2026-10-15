Пропускную способность погранперехода Адлер увеличат почти в десять раз

Автомобильный пункт пропуска Адлер на российско-абхазской границе после реконструкции сможет обслуживать более 14,1 тыс. транспортных средств и 80,5 тыс. человек в сутки. Сейчас его пропускная способность составляет 1,5 тыс. машин и 28 тыс. человек в день, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.