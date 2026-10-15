В Челнах запустили производство компонентов трансмиссии для КамАЗа за 576 млн

В Набережных Челнах запустили серийное производство компонентов раздаточных коробок и ведущих мостов для грузовых автомобилей КамАЗа. Инвестиции в проект составили 576 млн руб., из которых 450 млн руб. предоставил федеральный Фонд развития промышленности в виде льготного займа, сообщила пресс-служба ФРП.