В Челнах запустили производство компонентов трансмиссии для КамАЗа за 576 млн
На эти средства компания приобрела 17 единиц оборудования
В Набережных Челнах запустили серийное производство компонентов раздаточных коробок и ведущих мостов для грузовых автомобилей КамАЗа. Инвестиции в проект составили 576 млн руб., из которых 450 млн руб. предоставил федеральный Фонд развития промышленности в виде льготного займа, сообщила пресс-служба ФРП.
На эти средства компания приобрела 17 единиц оборудования. По данным предприятия, продукция изготавливается из российского сырья, уровень локализации составляет 100%. Основным потребителем продукции станет КамАЗ.
Производство запустила компания «ЗМК Трио Групп» на площадке промышленного парка «База оборудования». Отмечается, что производственная мощность позволяет выпускать до 210 тыс. изделий в год.