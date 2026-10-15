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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Волга-Урал

В Челнах запустили производство компонентов трансмиссии для КамАЗа за 576 млн

На эти средства компания приобрела 17 единиц оборудования
В Набережных Челнах запустили серийное производство компонентов раздаточных коробок и ведущих мостов для грузовых автомобилей КамАЗа. Инвестиции в проект составили 576 млн руб., из которых 450 млн руб. предоставил федеральный Фонд развития промышленности в виде льготного займа, сообщила пресс-служба ФРП.
В Челнах запустили производство компонентов трансмиссии для КамАЗа за 576 млн

В Челнах запустили производство компонентов трансмиссии для КамАЗа за 576 млн

пресс-служба ФРП

На эти средства компания приобрела 17 единиц оборудования. По данным предприятия, продукция изготавливается из российского сырья, уровень локализации составляет 100%. Основным потребителем продукции станет КамАЗ.
Производство запустила компания «ЗМК Трио Групп» на площадке промышленного парка «База оборудования». Отмечается, что производственная мощность позволяет выпускать до 210 тыс. изделий в год.
Анна Кайдалова