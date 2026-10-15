В Самарской области подключение отопления находится в завершающей стадии
На территории Самарской области пуск тепла выходит на финишную прямую, подключение объектов к системе отопления перешло в завершающую стадию. Об этом сообщает минэнерго и ЖКХ Самарской области.
В регионе к теплу подключены: 1783 (97%) котельных, 2288 (94%) школ и детских садов, 2503 (96%) учреждений социальной защиты, здравоохранения и культуры и 13371 (84%) многоквартирный дом.
В 22 муниципальных образованиях региона (в одном городском округе и 21 районе) подача тепла выполнена на 100% по всем категориям потребителей.