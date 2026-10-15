На Дону суд взыскал 13 млн рублей за раскопки на территории ОКН для водопровода
Арбитражный суд Ростовской области взыскал с муниципального казенного учреждения Мясниковского района «Служба капитального строительства» 13,3 млн руб. в пользу ООО «НИПИИ Энерготранспроект» за охранно-спасательные археологические раскопки при подготовке к строительству водопровода от хутора Ленинаван до села Большие Салы. Заказчик отказался подписывать документы о приемке работ, ссылаясь на отсутствие финансирования и замечания к технической документации. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.
Контракт стоимостью 23,89 млн руб. был заключен 28 июля 2025 года. Подрядчик провел охранно-спасательные археологические раскопки на территории объектов культурного наследия «Поселение „Криница I“» и «Курганная группа Краснокрымский-II». Заказчик перечислил аванс в размере 10,6 млн руб.
В ноябре 2025 года исполнитель направил учреждению технические отчеты о проведенных работах. В феврале 2026 года подрядчик разместил в Единой информационной системе закупок документы о приемке на полную стоимость контракта. Однако в марте заказчик отказался их подписывать, указав на отсутствие финансирования. Позднее учреждение также заявило о несоответствии отчетов требованиям законодательства об охране объектов культурного наследия.
Как установил суд, замечания к отчету о раскопках на территории поселения «Криница I» были связаны с технической ошибкой в координатах границ раскопа. После корректировки документация получила согласование уполномоченного органа в марте 2026 года. Исправленный отчет подрядчик направил заказчику в августе, учреждение получило его 3 сентября. Замечаний к обновленной документации ответчик не представил.
Суд пришел к выводу, что подрядчик доказал выполнение работ и передачу их результатов заказчику. Отсутствие подписанного обеими сторонами акта приемки не освобождает заказчика от обязанности оплатить выполненные работы, если обоснованность отказа от приемки не доказана.
Требования истца удовлетворены полностью.