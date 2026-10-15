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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

На Дону суд взыскал 13 млн рублей за раскопки на территории ОКН для водопровода

Арбитражный суд Ростовской области взыскал с муниципального казенного учреждения Мясниковского района «Служба капитального строительства» 13,3 млн руб. в пользу ООО «НИПИИ Энерготранспроект» за охранно-спасательные археологические раскопки при подготовке к строительству водопровода от хутора Ленинаван до села Большие Салы. Заказчик отказался подписывать документы о приемке работ, ссылаясь на отсутствие финансирования и замечания к технической документации. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Контракт стоимостью 23,89 млн руб. был заключен 28 июля 2025 года. Подрядчик провел охранно-спасательные археологические раскопки на территории объектов культурного наследия «Поселение „Криница I“» и «Курганная группа Краснокрымский-II». Заказчик перечислил аванс в размере 10,6 млн руб.
В ноябре 2025 года исполнитель направил учреждению технические отчеты о проведенных работах. В феврале 2026 года подрядчик разместил в Единой информационной системе закупок документы о приемке на полную стоимость контракта. Однако в марте заказчик отказался их подписывать, указав на отсутствие финансирования. Позднее учреждение также заявило о несоответствии отчетов требованиям законодательства об охране объектов культурного наследия.
Как установил суд, замечания к отчету о раскопках на территории поселения «Криница I» были связаны с технической ошибкой в координатах границ раскопа. После корректировки документация получила согласование уполномоченного органа в марте 2026 года. Исправленный отчет подрядчик направил заказчику в августе, учреждение получило его 3 сентября. Замечаний к обновленной документации ответчик не представил.
Суд пришел к выводу, что подрядчик доказал выполнение работ и передачу их результатов заказчику. Отсутствие подписанного обеими сторонами акта приемки не освобождает заказчика от обязанности оплатить выполненные работы, если обоснованность отказа от приемки не доказана.
Требования истца удовлетворены полностью.
Наталья Белоштейн