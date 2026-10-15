На Дону суд взыскал 13 млн рублей за раскопки на территории ОКН для водопровода

В ноябре 2025 года исполнитель направил учреждению технические отчеты о проведенных работах. В феврале 2026 года подрядчик разместил в Единой информационной системе закупок документы о приемке на полную стоимость контракта. Однако в марте заказчик отказался их подписывать, указав на отсутствие финансирования. Позднее учреждение также заявило о несоответствии отчетов требованиям законодательства об охране объектов культурного наследия.