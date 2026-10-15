Количество межрегиональных поездок из Татарстана на автобусах выросло на 35%
Число поездок на автобусах из Татарстана в другие регионы России в январе–сентябре этого года выросло на 35,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит сервис путешествий «Туту».
Наиболее популярными автобусными направлениями стали соседние регионы: Чувашия, Удмуртия, Пермский край, Самарская, Ульяновская и Кировская области и другие. Количество поездок на автобусе в Москву увеличилось на 70%. Средняя стоимость билета достигла 2,1 тыс. руб., увеличившись за год на 20%.
Число поездок на поездах осталось на уровне прошлого года. Москва сохранила позиции основного направления. Количество поездок в Удмуртию выросло на 1,4%, в Пермский край — на 4,2%, а спрос на поездки в Свердловскую область и Ханты-Мансийский автономный округ снизился на 9,5% и 13,3% соответственно. Средняя стоимость железнодорожного билета выросла на 12% и составила 5,4 тыс. руб.
Число авиаперелетов из Татарстана не изменилось. Количество полетов в Москву выросло на 16%, в Краснодарский край и Санкт-Петербург снизилось на 2,7% и 6,5% соответственно. Средняя стоимость авиабилета увеличилась на 3,4%, до 10,5 тыс. руб.