Количество межрегиональных поездок из Татарстана на автобусах выросло на 35%

Число поездок на поездах осталось на уровне прошлого года. Москва сохранила позиции основного направления. Количество поездок в Удмуртию выросло на 1,4%, в Пермский край — на 4,2%, а спрос на поездки в Свердловскую область и Ханты-Мансийский автономный округ снизился на 9,5% и 13,3% соответственно. Средняя стоимость железнодорожного билета выросла на 12% и составила 5,4 тыс. руб.