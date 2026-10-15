С Миллеровской ЦРБ взыскали аванс на строительство терапевтического отделения

В августе 2022 года администрация Чертковского района перечислила больнице 116,5 млн руб. для последующего авансирования подрядчика на закупку строительных материалов и оборудования. В ноябре 2023 года заказчик обратился в банк за выплатой по банковской гарантии из-за неисполнения подрядчиком обязательств. В декабре того же года «Совкомбанк» перечислил больнице 108,4 млн руб. в счет возврата неотработанного аванса. Сам контракт был расторгнут по решению суда 14 декабря 2023 года.