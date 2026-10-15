С Миллеровской ЦРБ взыскали аванс на строительство терапевтического отделения
Арбитражный суд Ростовской области обязал Миллеровскую центральную районную больницу выплатить администрации Чертковского района 6,3 млн руб. за не возвращенные после расторжения контракта на строительство терапевтического отделения средства. Из этой суммы 4,3 млн руб. составляет основной долг, еще 1,99 млн руб. — проценты за пользование чужими денежными средствами. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.
Спор возник из-за средств, выделенных на строительство здания терапевтического отделения Чертковской районной больницы в пер. Пионерском, 94, в п. Чертково. Контракт на строительство был заключен 14 мая 2020 года с АО «СМУ-Донаэродорстрой». Финансирование предусматривалось из областного и районного бюджетов.
В августе 2022 года администрация Чертковского района перечислила больнице 116,5 млн руб. для последующего авансирования подрядчика на закупку строительных материалов и оборудования. В ноябре 2023 года заказчик обратился в банк за выплатой по банковской гарантии из-за неисполнения подрядчиком обязательств. В декабре того же года «Совкомбанк» перечислил больнице 108,4 млн руб. в счет возврата неотработанного аванса. Сам контракт был расторгнут по решению суда 14 декабря 2023 года.
Однако средства, поступившие по банковской гарантии, не были полностью возвращены в бюджеты, из которых финансировалось строительство. Администрация Чертковского района потребовала перечислить ей долю муниципального финансирования. Первоначально размер требований составлял 4,7 млн руб. долга и 1 млн руб. процентов, но в ходе разбирательства сумма основного долга была уточнена.
При расчете задолженности суд учел выводы судебной строительно-технической экспертизы от 25 марта 2025 года. Согласно заключению, стоимость качественно выполненных подрядчиком работ и использованных материалов составила 57 млн руб. При общем объеме перечисленного финансирования в 155,5 млн руб. неосвоенный остаток достиг 98,42 млн руб.
При этом, согласно соглашению о предоставлении областной субсидии, доля софинансирования из бюджета Ростовской области составляла 95,6%, а из бюджета Чертковского района — 4,4%. С учетом этого распределения суд определил задолженность перед районной администрацией в размере 4,33 млн руб.
Суд квалифицировал удержание этих средств как неосновательное обогащение, поскольку больница не представила доказательств наличия правовых оснований для их удержания или возврата денег. Требование о процентах было удовлетворено частично: администрация рассчитывала взыскать 2,4 млн руб. за период с 16 декабря 2023 года по 30 июля 2026 года, но суд признал обоснованной сумму в 1,9 млн руб. и отказал в остальной части требований.
Проценты на основной долг в размере 4,3 млн руб. продолжат начисляться с 31 июля 2026 года до дня фактической оплаты.