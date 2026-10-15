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Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Волга

Сборная Самарской области стала серебряным призером всероссийских соревнований по керлингу

С 10 по 14 октября на федеральной территории Сириус прошли всероссийские соревнования по керлингу среди девушек до 17 лет. Сборная Самарской области завоевала серебряную медаль по керлингу. ОБ этом сообщает министерство спорта региона.

Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

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В составе сборной Самарской области соревновались: Александра Бурова, Арина Бандура, Ксения Бандура, Полина Корнеева, Мила Соловьева. Тренер — Максим Манихин.
Всего участвовали 20 команд из разных регионов России.
Руфия Кутляева