Сборная Самарской области стала серебряным призером всероссийских соревнований по керлингу
С 10 по 14 октября на федеральной территории Сириус прошли всероссийские соревнования по керлингу среди девушек до 17 лет. Сборная Самарской области завоевала серебряную медаль по керлингу. ОБ этом сообщает министерство спорта региона.
В составе сборной Самарской области соревновались: Александра Бурова, Арина Бандура, Ксения Бандура, Полина Корнеева, Мила Соловьева. Тренер — Максим Манихин.
Всего участвовали 20 команд из разных регионов России.