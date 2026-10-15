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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Волга-Урал

В Татарстане вновь отменили ракетную опасность

В Татарстане в 07:47 отменили ракетную опасность. Это второй подобный случай за сутки, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.
В Татарстане вновь отменили ракетную опасность

В Татарстане вновь отменили ракетную опасность

Егор Снетков / Коммерсантъ

«Внимание! На территории Республики Татарстан режим „Ракетная опасность“ отменен», — говорится в сообщении.
Впервые о ракетной опасности сообщили в 22:41, режим сняли спустя час. Второй раз о введении режима сообщили в 05:42, он продлился два часа.
На этом фоне в аэропорту Казани вводились ограничения на полеты. Сейчас их сняли.
Анна Кайдалова