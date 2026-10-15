В Татарстане вновь отменили ракетную опасность
В Татарстане в 07:47 отменили ракетную опасность. Это второй подобный случай за сутки, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.
«Внимание! На территории Республики Татарстан режим „Ракетная опасность“ отменен», — говорится в сообщении.
Впервые о ракетной опасности сообщили в 22:41, режим сняли спустя час. Второй раз о введении режима сообщили в 05:42, он продлился два часа.
На этом фоне в аэропорту Казани вводились ограничения на полеты. Сейчас их сняли.