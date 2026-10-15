В Батайске начался отопительный сезон

По данным местных властей, все три ресурсоснабжающие организации города завершили подготовку к сезону и получили паспорта готовности. Отмечается, что подача тепла будет организована поэтапно, в первую очередь отопление включат на социальных объектах. Одновременного прогрева всех домов не ожидается: системам теплоснабжения необходимо заполнение, настройка рабочих параметров и регулировка, поэтому выход на штатный режим займет время.