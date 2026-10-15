В Батайске начался отопительный сезон
В Батайске сегодня, 15 октября, начался отопительный сезон. К централизованной системе теплоснабжения подключены 357 многоквартирных домов, а также учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта. Об этом сообщил глава города Валентин Кукин в своих соцсетях.
По данным местных властей, все три ресурсоснабжающие организации города завершили подготовку к сезону и получили паспорта готовности. Отмечается, что подача тепла будет организована поэтапно, в первую очередь отопление включат на социальных объектах. Одновременного прогрева всех домов не ожидается: системам теплоснабжения необходимо заполнение, настройка рабочих параметров и регулировка, поэтому выход на штатный режим займет время.
«Если после подачи тепла в дом батареи в квартире остаются холодными или прогреваются неравномерно, сообщите в свою управляющую организацию или ТСЖ», — написал глава Батайска.