Спикер Госсовета Удмуртии потерял 10 позиций в медиарейтинге глав закорганов
И занял 66-ю позицию
Председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев в сентябрьском медиарейтинге глав законодательных органов занял 66-ю строчку. За месяц он опустился на десять позиций, следует из данных «Медиалогии».
В сентябре медиаиндекс спикера регионального парламента составил 433,2 очка. Этот показатель учитывает цитируемость, позитивный или негативный фон сообщений в СМИ и их заметность.
Для сравнения, первое место в рейтинге занял глава Заксобрания Санк-Петербурга Александр Бельский. Его медиаиндекс — 28,6 тыс. поинтов. Аутсайдером стал председатель парламента Калмыкии Артем Михайлов с 27,9 поинта.
Напомним, по итогам сентября глава Ижевска Дмитрий Чистяков занял 11-е место в рейтинге первых лиц столиц субъектов ПФО. Его медиаиндекс составил 2,8 тыс. очков.