Глава Ижевска занял 11-е место в медиарейтинге первых лиц столиц ПФО в сентябре

В сентябре медиаиндекс мэра столицы Удмуртии составил 2,8 тыс. очков. Показатель учитывает цитируемость, позитивный или негативный фон сообщений в СМИ и их заметность. Председатель гордумы Ижевска Любовь Зайцева поднялась на 24-ю строчку (+1). У нее 226 поинтов.