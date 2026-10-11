Глава Ижевска занял 11-е место в медиарейтинге первых лиц столиц ПФО в сентябре
Председатель гордумы столицы Удмуртии оказалась на 24-й строчке
11.10.2026, 11:13
Глава Ижевска Дмитрий Чистяков сохранил 11-е место в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов ПФО по итогам сентября. Список из 28 муниципальных деятелей приводит «Медиалогия».
В сентябре медиаиндекс мэра столицы Удмуртии составил 2,8 тыс. очков. Показатель учитывает цитируемость, позитивный или негативный фон сообщений в СМИ и их заметность. Председатель гордумы Ижевска Любовь Зайцева поднялась на 24-ю строчку (+1). У нее 226 поинтов.
Для сравнения, первое место в рейтинге занял глава Самары Иван Носков с медиаиндексом 23,2 тыс. поинтов. Место аутсайдера рейтинга сохранила председатель совета депутатов Саранска Татьяна Шукшина. Она набрала 57,4 очка.